Пашалич и Максимович покинут "Спартак"

Как стало известно "СЭ", после завершения сезона-2017/18 красно-белые расстанутся с 23-летним хорватским хавбеком Марио Пашаличем и 26-летним сербским защитником Николой Максимовичем.



У обоих футболистов заканчиваются сроки аренд (правами на первого владеет "Челси", на второго - "Наполи") и москвичи не станут предпринимать попыток приобрести их. В случае с Пашаличем это вызвано тем, что уровень его игры не в полной мере устраивает тренерский штаб "Спартака", а у Максимовича слишком высокая выкупная стоимость - около 14 миллионов евро.



Напомним, что хорват появился в составе чемпионов России в августе прошлого года, с тех пор он провел 30 официальных матчей, забив в них 5 мячей, отдав 2 голевые передачи и получив 1 желтую карточку. Серб пришел в феврале 2018-го, на его счету 10 встреч (0/0) и 2 предупреждения. (Вячеслав КОРОТКИН)