Пашалич и Максимович покинут "Спартак"

Как стало известно "СЭ", после завершения сезона-2017/18 красно-белые расстанутся с 23-летним хорватским хавбеком Марио Пашаличем и 26-летним сербским защитником Николой Максимовичем.
У обоих футболистов заканчиваются сроки аренд (правами на первого владеет "Челси", на второго - "Наполи") и москвичи не станут предпринимать попыток приобрести их. В случае с Пашаличем это вызвано тем, что уровень его игры не в полной мере устраивает тренерский штаб "Спартака", а у Максимовича слишком высокая выкупная стоимость - около 14 миллионов евро.
Напомним, что хорват появился в составе чемпионов России в августе прошлого года, с тех пор он провел 30 официальных матчей, забив в них 5 мячей, отдав 2 голевые передачи и получив 1 желтую карточку. Серб пришел в феврале 2018-го, на его счету 10 встреч (0/0) и 2 предупреждения. (Вячеслав КОРОТКИН)
neil80
Баласт
18:19
баламошка
Пашалич с кислой рожей играл, не хотелось ему здесь ничего. Максимыч покосяпорил немного, посмяшил - и на том спасябки) Предлагаю Федуну выгнать всех игроков, вбухать в Спартак пару лярдов евро и сделать из него Мадридский Реал)
18:16
Спартач и че?
петковича туда же
18:14
igogohruhru
Спартак забраковал игроков из Челси и Наполи.
18:14
pojarniy
Из этих дятлов все и проиграли игры важные. Им же пофиг, что такое "Спартак".
18:10
Жорик Вартанов
а можно Комбарича тоже убрать?
18:09
Бу-га-га!
Делов то. Другие днори придут, ибо - селекция.)))
17:58
Berkut-7
Пашалич просто ноль, неудивительно что он мотается всю карьеру по арендам и никому не нужен, все матчи имитирует игру в футбол и ходит тенью по полю...Максимович мало поиграл чтобы делать выводы, единственное что в глаза бросилось , что он медлительный что ли какой-то, ну а все провалы в обороне от него это может быть следствием того, что игровой практики мало было в Италии , а в Спартак он межсезонку не проходил и в команду не влился просто напросто............. и еще Самедова надо убирать, просто мёртвый стал, ни пасс отдать, по воротам всегда по воробьём лупит, ни обыграть, видно возраст взял своё и резкость ушла поэтому все невпопад делает, ужасно играет не говоря о том что травмы получает , от каждого чиха буквально.
17:57
KuziakaPm
Скатертью дорога.
17:50