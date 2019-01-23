21:03 | Футбол — РПЛ

Паредес уехал из отеля "Зенита" без вещей

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Полузащитник "Зенита"  Леандро Паредес вечером в среду покинул гостиницу команды в Дохе.

Однако у аргентинца с собой не было вещей, так что говорить об окончательном отъезде не стоит. Вместе с Паредесом в такси сели другие аргентинцы "Зенита" - Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер.

Ранее стало известно, что аргентинец в ближайшее время может стать игроком "ПСЖ". Вероятность перехода оценивается очень высоко.

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl

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