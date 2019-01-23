Трансфер Паредеса в "ПСЖ". Финальные цифры

В ближайшие часы "Зенит" и "ПСЖ" могут закрыть вопрос по трансферу в парижский клуб 24-летнего аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Сумма компенсации питерцам составит 40 миллионов евро, вероятность перехода очень велика. Кроме того, менеджеры, уполномоченные вести сделку, согласовали размер бонусов, которые получат сине-бело-голубые в будущем за достижения Паредеса в составе "ПСЖ" - по данным "СЭ", речь идет о сумме около 7 миллионов евро.

Сам футболист подпишет контракт сроком на 4,5 года.

Впрочем, точка еще не поставлена. Ситуация с продажей Паредеса напрямую увязана с тем, кого питерцы смогут взять ему на замену.

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