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12:53 | Футбол — РФПЛ

Панченко и Бечирай - в атаке "Динамо" на матч против "Зенита"


"Динамо" объявило стартовый состав на матч 9-го тура против "Зенита". В атаке у бело-голубых сыграют Кирилл Панченко и Фатош Бечирай.

Полностью состав "Динамо" выглядит следующим образом:

Основной состав: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Панченко, Бечирай.

Запасные: Нарубин, Шунич, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Луценко, Погребняк, Вандерсон.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

 

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Крупной победой "Динамо"
6.7%
Победой "Динамо" с разностью в один-два мяча
9.0%
Результативной ничьей
10.7%
Нулевой ничьей
3.2%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
45.3%
Крупной победой "Зенита"
25.2%
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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