Панченко и Бечирай - в атаке "Динамо" на матч против "Зенита"

"Динамо" объявило стартовый состав на матч 9-го тура против "Зенита". В атаке у бело-голубых сыграют Кирилл Панченко и Фатош Бечирай.

Полностью состав "Динамо" выглядит следующим образом:

Основной состав: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Панченко, Бечирай.

Запасные: Нарубин, Шунич, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Луценко, Погребняк, Вандерсон.