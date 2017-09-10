Панченко и Бечирай - в атаке "Динамо" на матч против "Зенита"

"Динамо" объявило стартовый состав на матч 9-го тура против "Зенита". В атаке у бело-голубых сыграют Кирилл Панченко и Фатош Бечирай.
Полностью состав "Динамо" выглядит следующим образом:
Основной состав: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Панченко, Бечирай.
Запасные: Нарубин, Шунич, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Луценко, Погребняк, Вандерсон.
Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
результаты опроса
5440 чел.