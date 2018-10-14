Отец Павла Мамаева – о дебоше сына и Кокорина. Откровенное интервью

Отец Павла Мамаева Константин в эфире программы "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на канале НТВ рассказал о скандале с участием своего сына. В понедельник, 8 октября, полузащитник "Краснодара" в компании форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и других друзей устроил две драки, после чего были арестованы.

– Ему это будет очень хорошим уроком, – сказал Константин Мамаев. – То, что происходит именно сейчас, сегодня, а не то, что происходило день-два-три назад. Когда эмоции отошли на второй план, идет трезвая оценка произошедшего. Как в рамках расследования, так и среди обычных людей.

Я ему говорю: "Я тебя этому учил?" Он: "Нет". Я спрашиваю: "А почему вы это сделали?" – молчит. Нет у него объяснений. Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого права – ни морального, ни физического – вести себя таким образом.

Я со своей стороны не запретил, а очень попросил: "Не надо вам с Александром общаться". Не в плане общения, а в плане увеселительных заведений. И они не общались ровно два года. И они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе, юбилею дружбы. Вот и все...

Я хотел за поведение сына извиниться. Я извиняюсь, искренне извиняюсь. Потому что так нельзя себя вести. Нет этому никакого оправдания. Само поведение, я даже не про деяние, а про поведение... Поэтому я искренне извиняюсь за него.

Отец Мамаева - "Краснодару": "Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду" //

Мамаев и Кокорин: трансфер в тюрьму

Утром понедельника, 8 октября, компания Мамаева и Кокорина сначала конфликтовала с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком на выходе из ночного клуба у гостиницы "Пекин" на 2-й Брестской улице Москвы, а затем – с чиновником Минпромторга, директором департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Денисом Паком в кафе на Большой Никитской. После обращения пострадавших в полицию были возбуждены дела по статье "Побои", позже в отдельное производство были выведены дела по статье "Хулиганство". Ее вторая часть подразумевает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

В среду, 10 октября, Мамаев и Кокорин после угрозы объявления в федеральный розыск явились в полицию для дачи объяснений и были задержаны. В четверг, 11 октября, Тверской районный суд Москвы выбрал для футболистов и Кирилла Кокорина меру пресечения – арест на 1 месяц и 28 суток до 8 декабря. Адвокаты игроков намерены в начале новой недели обжаловать это решение.

Эфир программы Андрея Малахова о Кокорине и Мамаеве: полная запись //

Эфир программы "Пусть говорят" о Кокорине и Мамаева: полная запись //

Кокорин - Мамаев: разгромный сюжет Первого канала

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн