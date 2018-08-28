Осман Кадиев: "Когда приглашали Адиева, думали, что будем играть в ФНЛ"

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, почему решил пригласить на пост главного тренера Магомеда Адиева. Специалист возглавил махачкалинцев этим летом. Ранее он не работал самостоятельно на высшем уровне.

- Когда мы приглашали Адиева, мы на 60-70 процентов были уверены, что будем играть в ФНЛ, - сказал Кадиев в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Он парень, поигравший не в одном клубе. Воспитанник "Спартака", поиграл в ЦСКА, "Анжи". Когда они с Ледяховым начали тренировать "Ахмат", начало получаться. Я узнал, что за оборону отвечал Адиев. А мне кровь из носу нужно было поставить оборону. В прошлом сезоне мы пропускали по 2,5-3 мяча. Надеюсь, у Магомеда Мусаевича это получится.