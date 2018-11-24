18:24 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" – "Уфа": Аликину – желтая и удаление, арбитру – аплодисменты

Обсудить
0

На 58-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Оренбург""Уфа" арбитр Виталий Мешков принял неожиданное для многих решение: он определил фол со стороны Павла Аликина, неласково обошедшегося с соперником в своей штрафной, но пенальти в ворота уфимцев не назначил, а предложил хозяевам повторить угловой удар.

При этом судья наказал нарушителя предупреждением. "Горчичник" стал для Аликина вторым в матче – футболист покинул поле.

Но почему не назначен 11-метровый удар? Дело в том, что нарушение правил произошло до того, как мяч вошел в игру – до того, как "Оренбург" разыграл угловой. В этом случае Мешков был вправе применить только дисциплинарные санкции, а вот пенальти он назначить не мог. (Александр Бобров)

Оренбург - Уфа

Все о чемпионате России - здесь

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...