19:27 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" - ЦСКА: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

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На 90-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Оренбург" - ЦСКА (0:1) правильно поступил Владислав Безбородов, не назначив пенальти в ворота гостей, несмотря на бурные протесты оренбуржцев.

В том моменте мяч после удара Джордже Деспотовича попал Мариу Фернандесу в правую руку. Эта рука была прижата к туловищу, не была отставлена в сторону и площадь тела не увеличивала. Безбородов находился в хорошей позиции, все видел и принял верное решение. (Александр Бобров)

Оренбург - ЦСКА

 

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