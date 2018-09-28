ЦСКА обыграл "Оренбург" и обошел "Спартак" в турнирной таблице

ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Оренбург" в матче 9-го тура РПЛ (1:0). Единственный гол забил нападающий Федор Чалов - он реализовал пенальти на 32-й минуте встречи.

Чалов упрочил лидерство в гонке бомбардиров - на его счету семь забитых мячей. ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Оренбург" - ЦСКА (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Чалов, 32 - с пенальти.

"Оренбург": Фролов, Малых (Козлов, 54), Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Деспотович.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Влашич, Бийол, Ахметов, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83).

Предупреждения: Афонин, 30. Сутормин, 34. Терехов, 39. Бийол, 42. Козлов, 55. Бегич, 77. Чиркин, 85.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

28 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

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