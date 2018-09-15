Олег Терехин: "Динамо поборется за еврокубки"

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин высказал мнение, что бело-голубые демонстрируют игру хорошего качества и способны побороться за попадание в еврокубки по итогам нынешнего розыграша чемпионата России.

- "Динамо" сыграло неплохо, на своем уровне (в матче с "Локомотивом" (1:1), - Прим. "СЭ"). Им не хватает чего-то, чтобы в концовочках дожимать соперника - столько обидных ничьих, - цитирует Терюхина "РИА Новости". - Но ничего, игра есть, и команда смотрится неплохо, а победы придут, я уверен. Ситуация в "Динамо" стабилизировалась, потому что Диме Хохлову дали спокойно работать. Он постепенно, потихонечку улучшает команду. Они не шарахаются вправо или влево, и идет команда вперед.

У них есть коллектив. Там, может, нет каких-то больших звезд, но, видимо, Хохлов смог создать настоящий коллектив – ребята бьются, глаза горят. Главное, чтобы без травм, потому что в прошлом году (Евгений) Луценко и (Кирилл) Панченко из-за них вылетели. А сейчас они здоровы, у "Динамо" хорошая добротная команда, берут очки. "Динамо" и за еврокубки может спокойно побороться.

Надо просыпаться лидерам "Локомотива", они должны играть более агрессивно и забивать. Им надо прибавлять. "Локомотив" тяжеловато играет, в середине поля надо двигаться побольше.

Причина такой игры "Локомотива", думаю, состав. Они усилились, но состав не слишком сильно обновился. У (Джефферсона) Фарфана и (Мануэла) Фернандеша​ все же возраст сказывается, а у молодых пока не идет что-то. Братьям (Алексею и Антону) Миранчукам, конечно, надо прибавлять. (Федор) Смолов только перешел, ему надо еще притереться в новом коллективе.

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