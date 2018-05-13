Олег Терехин: "ЦСКА заслужил серебро. Сразу видно работу Гончаренко"

Бывший форвард "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин считает, что ЦСКА заслужил второе место в чемпионате России. В матче заключительного тура команда обыграла "Анжи" (2:1).

- Не скажу, что у ЦСКА был сильнейший состав в этом сезоне, но Гончаренко все решил, что мог. До чемпионства он, может, не дотягивал, но второе место – по справедливости его. Это все показатель его тренерской работы, - цитирует Терехина "Р-Спорт". - ЦСКА и в Европе дольше всех играл в этом сезоне, с сильными клубами. Серебро команда заслужила, сразу видно работу главного тренера. Тройка вся по делу. "Краснодару" уже года три чего-то не хватает, хотя вроде всё время рядом. А "Зенит", конечно, разочарование этого чемпионата. Эта команда всегда должна биться за чемпионство, а так, чтобы за два тура до конца лишиться шансов даже на тройку… Это, конечно, печально.

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