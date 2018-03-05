Олег Шатов: "С Шалимовым знакомы еще со времен, когда я играл в молодежной сборной"

Новичок "Краснодара" Олег Шатов сказал, что спокойно отнесся к решению главного тренера команды Игоря Шалимова использовать его в центре полузащиты. Хавбек, арендованный "быками" у "Зенита" с последующим правом выкупа, отметил, что ему комфортнее действовать в середине поля, а не на фланге, как это было в клубе из Санкт-Петербурга.

– Мы с Игорем Михайловичем знакомы давно – еще со времен, когда я играл в молодежной сборной, а он был ассистентом возглавлявшего эту команду Николая Писарева. Он знает меня как футболиста, и в молодежке я играл именно на этой позиции – в центре полузащиты, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Шатова. – Вообще, это амплуа – "родное" для меня. В детских и юношеских командах я всегда играл в центре поля, под нападающими, потом и в профессиональном футболе чаще всего располагался именно на этом месте. И только в "Зените" меня стали регулярно использовать в качестве флангового игрока.

Со временем у меня стало неплохо получаться, и я закрепился на этой позиции. Но в целом я все же увереннее чувствую себя в центре поля и, как мне кажется, в этом амплуа могу больше раскрыть свой потенциал. Хотя, с другой стороны, на позиции я никогда не зацикливаюсь и всегда готов сыграть там, где потребуется, где это необходимо для команды в данный момент.

– Вы сказали, что любите забивать и ассистировать партнерам. И все же, что приятнее для вас – гол или голевой пас?

– (Улыбается) Смотря какой голевой пас. Есть передачи, которые я готов обменять на любой гол. Наверное, нападающие выбрали бы забитый мяч, а для меня как для игрока полузащиты классный голевой пас может быть ценнее. Но все зависит от игровой ситуации. Если пас хороший и поможет забить решающий мяч, то выберу пас.

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