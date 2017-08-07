Олег Романцев: "Уверен, восстановление Глушакова и Комбарова – вопрос времени"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5) отметил, что не стоит критиковать Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Игрокам необходимо время, чтобы вернуться в былые кондиции, так как у них не было полноценного отпуска из-за Кубка конфедераций-2017.

– Насколько обоснованная критика, которая звучит в адрес Глушакова и Комбарова?

– Все привыкли, что они лидеры, которые проводят все встречи на стабильном уровне. Но я уже говорил и повторю: Денис и Дмитрий не получили после Кубка конфедераций полноценного отдыха и не прошли предсезонную подготовку полностью. Уверен, их восстановление – вопрос времени.

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"