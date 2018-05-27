Олег Кузьмин: "В "Рубине" все произошло неожиданно, у меня был действующий контракт"

Бывший защитник "Рубина" Олег Кузьмин отметил, что его уход из казанского клуба произошел неожиданно. В четверг "Рубин" объявил о расторжении контракта с 37-летним футболистом. Кузьмин защищал цвета клуба с 2010 года.

- Пока отдыхаю, жду предложений, - цитирует "Р-Спорт" Кузьмина. - В "Рубине" все произошло неожиданно, у меня был действующий контракт, но по взаимной договоренности решили его расторгнуть, о подробностях говорить не буду.

Учусь на тренера, если вариантов с клубами не будет, жизнь на этом не заканчивается.