21:22 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "Приятно, что мы пишем историю "Краснодара"

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Главный тренер "Краснодара"  Олег Фоменко – о матче с ЦСКА (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

- Выигрывать такие матчи всегда очень приятно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер".  - Не сказал бы, что инициатива была у ЦСКА, мы достаточно моментов создали. Игра была более-менее равная. Нам нужно было забивать, мы выпускали второго нападающего. С выходом Игнатьева забили два гола. Первая победа над ЦСКА в гостях? Приятно, что мы пишем историю. Ребята - молодцы. Учитывая, что они были недовосстановлены после тяжелого выезда, они отставили все силы на поел. Глубокое им уважение за это.

Все о чемпионате России – здесь.

ЦСКА - Краснодар

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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