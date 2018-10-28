Олег Фоменко: "Приятно, что мы пишем историю "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко – о матче с ЦСКА (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

- Выигрывать такие матчи всегда очень приятно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Не сказал бы, что инициатива была у ЦСКА, мы достаточно моментов создали. Игра была более-менее равная. Нам нужно было забивать, мы выпускали второго нападающего. С выходом Игнатьева забили два гола. Первая победа над ЦСКА в гостях? Приятно, что мы пишем историю. Ребята - молодцы. Учитывая, что они были недовосстановлены после тяжелого выезда, они отставили все силы на поел. Глубокое им уважение за это.

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