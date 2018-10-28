18:57 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "Кризиса в "Краснодаре" нет"

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Главный тренер "Краснодара"  Олег Фоменко перед матчем 12-го тура РПЛ против ЦСКА заявил, что его команда будет играть в привычный контроль мяча.

- Кризиса в "Краснодаре" нет, - сказал Фоменко в эфире канала "Матч Премьер". - Мы проанализировали качество игры: оно было хорошим. В последней игре нас наказали за наши же ошибки. Игра есть, а результат придет. Как будем играть без Мусаева? Определенная сложность будет. Сегодня на мостике не будет капитана корабля. Думаю, ребята с этим справятся. Мы будем играть по-старому, контролируя мяч. 

ЦСКА - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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