Одисе Роши: "У "Ахмата" есть 45 минут, чтобы что-то исправить"

Полузащитник "Ахмата" Одисе Роши в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что не всегда удается реализовать пенальти. Албанский футболист ворвался в штрафную и упал в борьбе с Михаилом Меркуловым. Арбитр встречи Алексей Николаев назначил 11-метровый. К мячу подошел защитник Родолфу, который попал в перекладину ворот Ярослава Годзюра.

- Это сложная игра, - сказал Роши во флеш-интервью. - Пенальти не всегда удается реализовать. У нас с Садаевым и Митришевым удаются комбинации. У нас есть еще 45 минут, чтобы что-то исправить.