15:34 | Футбол — РФПЛ

Нурмагомедов нанесет первый удар в матче "Анжи" - "Ахмат"

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нанесет первый символический удар перед началом матча 29-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

Напомним, матч "Анжи" - "Ахмат" состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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konoplyov

Бронзовый Солдат___________ Ахмат еще может сам в стыках оказаться вместе с Анжи. Так что никакого договорняка

15:48

Бронзовый Солдат

У кого нибудь есть сомнения,как закончится данный матч?)))

15:44

konoplyov

Кому нанесет?

15:44

КолобокКолобков

А чёй это букмекеры то убрали этот матч???? Неужели Ахмат отдает анжЫ 3 очка???? Не может такого быть! Ведь наш футбол чист,как слеза кадырова

15:39

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