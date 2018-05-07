Нурмагомедов нанесет первый удар в матче "Анжи" - "Ахмат"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нанесет первый символический удар перед началом матча 29-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.
Напомним, матч "Анжи" - "Ахмат" состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Первый удар в матче #АнжиАхмат нанесет чемпион #UFC - @TeamKhabib. Не пропустите!#нурмагомедов pic.twitter.com/7d2Eaa1SZT– РФПЛ (@rfpl) May 7, 2018
konoplyov
Бронзовый Солдат___________ Ахмат еще может сам в стыках оказаться вместе с Анжи. Так что никакого договорняка
15:48
Бронзовый Солдат
У кого нибудь есть сомнения,как закончится данный матч?)))
15:44
konoplyov
Кому нанесет?
15:44
КолобокКолобков
А чёй это букмекеры то убрали этот матч???? Неужели Ахмат отдает анжЫ 3 очка???? Не может такого быть! Ведь наш футбол чист,как слеза кадырова
15:39