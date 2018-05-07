Нурмагомедов нанесет первый удар в матче "Анжи" - "Ахмат"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нанесет первый символический удар перед началом матча 29-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

Напомним, матч "Анжи" - "Ахмат" состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.