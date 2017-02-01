Новичок "Локомотива" определился с игровым номером

Президент "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в Instagram сообщил, что переходящий в команду футболист будет выступать под 22-м номером. При этом "Локомотив" по-прежнему не назвал имя игрока, переход которого был анонсирован вчера.

По информации "СЭ", новичком московской команды станет защитник "КПР" Стивен Кокер. 25-летний англичанин является воспитанником "Тоттенхэма" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с "обручами" действует до лета 2018 года.

Чеканщик для железнодорожников. Кто такой Стивен Кокер