20:35 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новичок "Локомотива" определился с игровым номером

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Президент "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в Instagram сообщил, что переходящий в команду футболист будет выступать под 22-м номером. При этом "Локомотив" по-прежнему не назвал имя игрока, переход которого был анонсирован вчера.

По информации "СЭ", новичком московской команды станет защитник "КПР" Стивен Кокер. 25-летний англичанин является воспитанником "Тоттенхэма" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с "обручами" действует до лета 2018 года.

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