Новичок ЦСКА Магнуссон присоединится к команде 17 июля

Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон, выступающий на позиции защитника, присоединится к армейцам 17 июля, информирует официальный сайт московского клуба. Таким образом, 25-летний исландец не примет участия во втором сборе команды, который проходит в Австрии и завершится 15 июля.

Магнуссон перешел в ЦСКА 20 июня 2018 года. Ранее он выступал за "Бристоль Сити" с 2016 по 2018 год.

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