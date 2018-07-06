20:22 | Футбол — РФПЛ

Новичок ЦСКА Магнуссон присоединится к команде 17 июля


Новичок ЦСКА  Хердур Магнуссон, выступающий на позиции защитника, присоединится к армейцам 17 июля, информирует официальный сайт московского клуба. Таким образом, 25-летний исландец не примет участия во втором сборе команды, который проходит в Австрии и завершится 15 июля. 

Магнуссон перешел в ЦСКА 20 июня 2018 года. Ранее он выступал за "Бристоль Сити" с 2016 по 2018 год. 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-avstrii-den-tretiy/

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