Никола Влашич: "Жаль, что ЦСКА не сможет меня выкупить"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сожалеет, что армейцы вряд ли смогут выкупить его контракт. Права на хорвата принадлежат "Эвертону".

– Я читал, что сказал директор ЦСКА. Очень жаль. Но я не был удивлен, потому что мне в клубе уже объясняли, каково их финансовое положение, – цитирует Slobodna Dalmacija Влашича. – ЦСКА построил новый стадион, у него было много долгов. Поэтому он не может думать о таких крупных трансферах сейчас. А говорят о сумме свыше 12 миллионов евро. К тому же экономическая ситуация в России не самая лучшая. Это обидно. Потому что ЦСКА – отличный клуб, атмосфера там дружная, семейная, команда молодая и сильная. Мы могли бы сделать шаг вперед в этом году. Но проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня будет купить, потому что цена на меня растет.

Честно говоря, я не верю, что "Эвертон" будет на меня рассчитывать в следующем сезоне. В прошлом году клуб потратил 100 миллионов на усиление. Там ищут новичков с большим именем. Но несмотря на эти инвестиции, клуб находится на 11-м месте в премьер-лиге. Значит, будут новые крупные покупки. В "Эвертоне" хотят стать новым "Тоттенхэмом" и присоединиться к топ-клубам. Вряд ли там на меня рассчитывают. Думаю, они меня продадут, когда получат первое же приемлемое предложение. Но сомневаюсь, что кого-то в Англии впечатляет моя игра в России, потому что они не следят за этим чемпионатом. Как и за чемпионатом Хорватии.