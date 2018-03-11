Никола Максимович: "Хочу сыграть против Бразилии на "Спартаке". Это теперь мой стадион"

Защитник "Спартака" Никола Максимович после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) прокомментировал свой недавний вызов в сборную Сербии. Игрок обороны отметил, что рассчитывает сыграть за национальную команду на чемпионате мира-2018.

- У нас команда молодая, но с амбициями. Хотим показать свой лучший футбол, свои лучшие качества. Сербия - страна небольшая, но славится своими спортсменами. И я горжусь, что меня вызвали.

- Матч с Бразилией в рамках чемпионата мира пройдет как раз на стадионе "Спартака".

- Конечно, мой стадион! (улыбается) Так что мне будет легче. Очень хотелось бы сыграть в такой встрече. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Сербии в группе E встретится с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Калининград) и Бразилией (27 июня, Москва - стадион "Спартак").