Никита Глушков: "При таком стадионе, как в Грозном, играть одно удовольствие"

Полузащитник "Урала" Никита Глушков в перерыве матча 26-го тура против "Терека" отметил, что его команда всегда старается навязывать сопернику свою игру. Для 22-летнего россиянина это первая игра в премьер-лиге. После первого тайма счет равный – 1:1.

– "Урал" всегда старается брать мяч под контроль, навязывать свою игру сопернику, – сказал Глушков в эфире телеканала "Наш футбол". – Сейчас, слава Богу получается. Атмосфера идеальная, поле идеальной, играем в удовольствие, все получается. Даст Бог, и дальше так продолжится.

К дебюту спокойно отношусь, нужно было когда-то начинать, а при таком стадионе играть одно удовольствие.

Трансляция матча "Терек" – "Урал"