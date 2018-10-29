12:50 | Футбол — РПЛ

Неймар следит за "Спартаком"

Инстаграм Артема Реброва.
Инстаграм Артема Реброва.
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Сегодня, 29 октября, на "Казань Арене" состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком"

Вратарь красно-белых Артем Ребров опубликовал вид из окна отеля "Мираж", где остановилась его команда. 

- А из нашего окна..., - прокомментировал 34-летний игрок граффити с форвардом "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймаром.

Напомним, что граффити с Неймаром появилось в Казани во время чемпионата мира-2018.

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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