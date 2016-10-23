Неманья Пейчинович: "Не скажу, что против Траоре очень тяжело играть"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после матча 11-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:0) отметил, что каждый из игроков его команды боролся до конца, чтобы прервать неудачную серию. До сегодняшнего поединка железнодорожники не могли выиграть в пяти матчах чемпионата России кряду.

- Получилась хорошая игра - каждый выкладывался на все сто, боролся на поле до конца, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Пейчиновича. - Очень повезло и с заменой: Майкон забил, кажется, первым касанием. Эти три очка крайне важны: мы прервали не самую удачную серию, а также победили противника, которого не обыгрывали очень давно. Сейчас мы очень счастливы.

- Казалось, на первых минутах "Локо" немного нервничал.

- Не согласен. Я не чувствовал, что мы играли как-то нервно.

- Тяжело было играть против Траоре?

- Не скажу, что прям очень тяжело, но нелегко, конечно. Траоре высокий – с ним трудно бороться на "втором этаже". Но защита выполнила план на игру, оборонялись мы здорово.