Неманья Миюшкович: "У "Тосно" хорошие шансы остаться в премьер-лиге"

Новый защитник "Тосно" Неманья Миюшкович выразил радость в связи с возвращение в российский футбол, информирует клубная пресс-служба. Ранее черногорец выступал за "Динамо" и "Амкар".

– С каким настроением вы возвращаетесь в российский футбол?

– Я очень счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию. Чемпионат стал очень сильным, практически у каждой команды есть новый стадион. Очень рад, что могу играть и показать себя в таком чемпионате, на таком уровне.

– Наблюдали ли раньше за играми "Тосно", знакома ли вам команда?

– Да, о "Тосно" я знал и раньше, потому как за эту команду играл Младен Кашчелан, с которым мы были вместе в сборной Черногории. Следил за командой уже тогда, когда она играла в первом дивизионе, мне команда знакома, в этом году я тоже достаточно игр посмотрел.

– Каковы ваши ожидания от своей игры?

– Хочу помочь команде, и, если я это сделаю, буду очень счастлив. Для меня важно то, чтобы команда хорошо играла и показывала качественный футбол в каждом туре. Если и я буду демонстрировать хороший уровень игры, то это будет удачный сезон для всех.

– Как считаете, насколько по силам "Тосно" закрепиться в премьер-лиге?

– У нас есть хорошие шансы остаться в премьер-лиге, я наблюдал за чемпионатом России, посмотрел календарь игр и у нас и у конкурентов, верю в команду и думаю, что "Тосно" и в следующем году будет играть в РФПЛ.

– Ваши пожелания болельщикам?

– Хочу поздравить всех с новогодними праздниками и сказать болельщикам, что мы будем отдавать на поле 100 процентов своих сил, а если еще и будет хорошая поддержка, как в первые 20 туров, у нас не будет проблем с решением наших задач.