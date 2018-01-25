"Наполи" предлагает "Спартаку" аренду Максимовича за 2,2 миллиона евро без права выкупа

"Наполи" и "Спартак" продолжают переговоры о трансфере защитника Николы Максимовича, сообщает CalcioNapoli24. По информации источника, неаполитанский клуб согласен отпустить 26-летнего игрока в московскую команду в аренду без права выкупа стоимостью 2,2 миллиона евро.

Итальянцы полагают, что цена на игрока после предстоящего чемпионата мира-2018 может заметно возрасти, поэтому клуб хочет сохранить его в своих рядах.

Напомним, что Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в четыре матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

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