"Наполи" предлагает "Спартаку" аренду Максимовича за 2,2 миллиона евро без права выкупа

"Наполи" и "Спартак" продолжают переговоры о трансфере защитника Николы Максимовича, сообщает CalcioNapoli24. По информации источника, неаполитанский клуб согласен отпустить 26-летнего игрока в московскую команду в аренду без права выкупа стоимостью 2,2 миллиона евро.
Итальянцы полагают, что цена на игрока после предстоящего чемпионата мира-2018 может заметно возрасти, поэтому клуб хочет сохранить его в своих рядах.
Напомним, что Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в четыре матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.
pahom-17
их понятно..купив за сколько там? 26 лямов и сидит на банке..хоть что-то отбить...поэтому и толкают...но чую прогадают с ним..тем более есть уже инфа что проходит медосмотр...
13:11
Халзан
Видимо торг идет о сроках аренды, может на полгода тогда шли бы они лесом за такие деньги а может быть и на полтора года тогда другой расклад!
12:23
баламошка
Так пошли они тогда .. ...) Пусть сидит у них без толку тогда на лавке и пусть платят ему его зарплату. Короче, пусь будет как Дзюба.
12:14
alex-ls
2.2 млн за полгода? :D
11:37