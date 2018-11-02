Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии

Нападающий "Спартака" Сильванус Нимели получил приглашение в сборную Либерии, информирует официальный сайт красно-белых. 20-летний форвард пробудет в национальной команде с 11 по 18 ноября.

14 ноября сборная Либерии сыграет с Марокко в товарищеском матче, а 18 ноября - с Зимбабве в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций.

В текущем сезоне Нимели провел 1 матч за "Спартак" в премьер-лиге.

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