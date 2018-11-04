"Нам надо создавать больше моментов". Далер Кузяев – о том, что необходимо "Зениту"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после домашнего матча 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0) отметил, что во втором тайме его команда сама себе усложнила задачу. На 83-й минуте сине-бело-голубые остались вдесятером после удаления Леандро Паредеса.

– Победа получилась на классе или помогло везение?

– Заслуженная победа, но при этом игра давалась непросто. Считаю, что первый тайм провели хорошо. Во второй половине сбавили обороты и сами усложнили себе ситуацию.

– В меньшинстве команде было тяжело?

– Было трудно, потому что "Ахмат" надавил на нас. Может, где-то повезло. Мы выиграли, это здорово.

– За счет чего "Ахмату" удавалось сдерживать "Зенит" большую часть времени?

– Тяжело взламывать такую насыщенную оборону, соперник играл вторым номером. Парочка моментов была, Артем (Дзюба) выходил один на один. Но, конечно, создавать надо больше. Будем работать над этим. (Артем Рябовол)

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