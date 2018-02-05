На турецкий сбор "Зенита" приехал президент клуба

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко приехал в турецкий Белек, где сине-бело-голубые проводят второй зимний сбор. Он встретился с командой в понедельник утром на тренировочной базе перед контрольным матчем против литовского "Стумбраса", а затем отправился на трибуну следить за ходом встречи. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Стумбрас"

Сегодня в расположение "Зенита" прибыл президент клуба Сергей Фурсенко – он смотрит матч #ЗенитСтумбрас вместе со Станиславом Черчесовым. 5 февраля 2018 г.