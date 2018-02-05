11:19 | Футбол — РФПЛ

На турецкий сбор "Зенита" приехал президент клуба

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко приехал в турецкий Белек, где сине-бело-голубые проводят второй зимний сбор. Он встретился с командой в понедельник утром на тренировочной базе перед контрольным матчем против литовского "Стумбраса", а затем отправился на трибуну следить за ходом встречи. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Стумбрас"

 

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