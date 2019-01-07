На первом зимнем сборе "Урала" Погребняк будет работать в общей группе

На первом зимнем сборе "Урала", который начнется 11 января на Кипре, 35-летний форвард Павел Погребняк будет тренироваться в общей группе. Футболист восстановился от травмы ахилла, полученной в апреле прошлого года в полуфинальном матче Олимп-Кубка России в составе "Тосно" против "Спартака" (1:1, 5:4 – пенальти), и полностью готов к работе наравне со всеми.

Нападающий заключил однолетний контракт с клубом из Екатеринбурга 29 августа 2018 года, но пока не провел в его составе ни одной встречи.

Вместе с тем, на сбор команды отправится один новичок – 27-летний защитник сборной Белоруссии Денис Поляков, перешедший из БАТЭ. (Вячеслав Короткин)