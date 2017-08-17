Мутко беспокоит непопадание Дзюбы в состав "Зенита"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что непопадание в состав "Зенита" нападающего сборной России Артема Дзюбы вызывает беспокойство. В текущем сезоне сине-бело-голубые провели девять матчей, но форвард выходил на поле с первых минут три раза.

- Конечно, беспокоит. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией, - приводит ТАСС слова Мутко. - Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды, плюс от него сразу требуют результат. Посмотрим, как все будет.