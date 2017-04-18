Мусса Думбья: "Африканские колдуны, это такой же стереотип, как и медведи в России"

Полузащитник тульского "Арсенала" Мусса Думбья в интервью официальному сайту клуба заявил, что у него остались друзья в "Ростове" и отметил, что наставник ростовского клуба Курбан Бердыев стал для него вторым отцом. 22-летний футболист играет за Тулу на правах аренды. В 6 матчах чемпионата России он забил один мяч.

- Бердыев стал для меня вторым отцом, он помог реализовать мои способности, много времени работал со мной индивидуально, - сказал Думбья. - В "Ростове" остались друзья, среди которых Дима Полоз и Денис Терентьев.

- Колдуны в африканских командах могут влиять на результаты?

- (Смеется). Это такой же стереотип, как медведи на улицах российских городов! Какая-нибудь сборная из Африки уже давно стала бы чемпионом мира, если бы это помогало. Колдуны, маги, советники по психологии – все это придает экзотики. Ну, кто-то для устрашения может применять. В Африке много талантливых игроков, им не хватает поддержки, финансовых условий. Не колдуны, а трудолюбие могут помочь выиграть что-то серьезное.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 24-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Арсенал" (23 апреля)