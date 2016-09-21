Мовсисян в декабре начнет переговоры со "Спартаком"

Агент нападающего сборной Армении Юры Мовсисяна Патрик Маккейб сообщил, что игрок проведет переговоры со "Спартаком" этой зимой. Красно-белые владеют правами на футболиста, который с января выступает на правах аренды в клубе MLS "Реал Солт-Лейк". Срок арендного соглашения истекает 1 декабря.

- Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде, - цитирует ТАСС Маккейба. - Мы дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со "Спартаком". Москвичи отлично выступают, и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет.

В текущем сезоне на счету Мовсисяна 24 матча и 9 голов в MLS. В составе "Спартака" он выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.