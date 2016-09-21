10:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мовсисян в декабре начнет переговоры со "Спартаком"

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Агент нападающего сборной Армении Юры Мовсисяна Патрик Маккейб сообщил, что игрок проведет переговоры со "Спартаком" этой зимой. Красно-белые владеют правами на футболиста, который с января выступает на правах аренды в клубе MLS "Реал Солт-Лейк". Срок арендного соглашения истекает 1 декабря. 

- Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде, - цитирует ТАСС Маккейба. - Мы дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со "Спартаком". Москвичи отлично выступают, и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет.

В текущем сезоне на счету Мовсисяна 24 матча и 9 голов в MLS. В составе "Спартака" он выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3639441

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КОММЕНТАРИИ (14)
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shpasic

werder63, из них он забил 18 голов в сезоне 13/14, т.е. за остальное время в Спартаке (почти три года) он забил меньше десяти голов.

12:06

Глеб

werder63 Он при Аленичеве в Спартаке уже не играл, а Зе Луиш в подыгрыше полезно действует. пусть два гола, но при этом еще и пять голевых передач

12:04

Kiyatkin

werder63, сколько он сыграл при Аленичеве? Почти ничего и столько же забил.

12:04

drony4

Юра, оставайся в МЛС!!!

11:59

werder63

27 мячей в 66 играх в России, да еще в аленичевско-защитном Спартаке???? Это не дурака валять, это ОТЛИЧНЫЙ результат! Покажите мне кого-то с ЛУЧШИМ результатом! Может в ЛИГЕ и найдете кого, а может и нет! И конкуренция Зе Луишу НУЖНА, чтобы не зазнавался и не уставал по России летать! А то Зе на самом-то деле забил всего 2 мяча в семи матчах, столько же, сколько и, например, Павлюченко!

11:53

Slim Taller

"Юра счастлив этому факту". Это как?!

11:42

баламошка

Юра-удачи! До свиданья!)

11:38

Kiyatkin

Чего вы накинулись? Не уточняется же в статье по поводу чего переговоры. Может он хочет в Тушино палатку с шаурмой открыть.

11:22

shpasic

соскучился по борщу.

11:14

Глеб

А нафиг он нам нужен?

11:09

Гаттузо зол!

А он что еще жив? Я то думал, что уже ласты склеил от ожирения.....

11:06

Робат

Не все так гладко в спартаковском королевстве! И 1 декабря возможно пригодится Мовсисян!Подождем вашу маму!(т.е. до начала зимы)

11:05

waleriy

Гнать его армянского еврея. Привыкли на халяву все получать. Когда надо было играть и приносить очки в копилку команды-он дурака валял.

10:45

msdan

близко не подпускать... продать к чертям

10:37

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