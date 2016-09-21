Мовсисян в декабре начнет переговоры со "Спартаком"

Агент нападающего сборной Армении Юры Мовсисяна Патрик Маккейб сообщил, что игрок проведет переговоры со "Спартаком" этой зимой. Красно-белые владеют правами на футболиста, который с января выступает на правах аренды в клубе MLS "Реал Солт-Лейк". Срок арендного соглашения истекает 1 декабря.
- Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде, - цитирует ТАСС Маккейба. - Мы дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со "Спартаком". Москвичи отлично выступают, и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет.
В текущем сезоне на счету Мовсисяна 24 матча и 9 голов в MLS. В составе "Спартака" он выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.
shpasic
werder63, из них он забил 18 голов в сезоне 13/14, т.е. за остальное время в Спартаке (почти три года) он забил меньше десяти голов.
12:06
Глеб
werder63 Он при Аленичеве в Спартаке уже не играл, а Зе Луиш в подыгрыше полезно действует. пусть два гола, но при этом еще и пять голевых передач
12:04
Kiyatkin
werder63, сколько он сыграл при Аленичеве? Почти ничего и столько же забил.
12:04
drony4
Юра, оставайся в МЛС!!!
11:59
werder63
27 мячей в 66 играх в России, да еще в аленичевско-защитном Спартаке???? Это не дурака валять, это ОТЛИЧНЫЙ результат! Покажите мне кого-то с ЛУЧШИМ результатом! Может в ЛИГЕ и найдете кого, а может и нет! И конкуренция Зе Луишу НУЖНА, чтобы не зазнавался и не уставал по России летать! А то Зе на самом-то деле забил всего 2 мяча в семи матчах, столько же, сколько и, например, Павлюченко!
11:53
Slim Taller
"Юра счастлив этому факту". Это как?!
11:42
баламошка
Юра-удачи! До свиданья!)
11:38
Kiyatkin
Чего вы накинулись? Не уточняется же в статье по поводу чего переговоры. Может он хочет в Тушино палатку с шаурмой открыть.
11:22
shpasic
соскучился по борщу.
11:14
Глеб
А нафиг он нам нужен?
11:09
Гаттузо зол!
А он что еще жив? Я то думал, что уже ласты склеил от ожирения.....
11:06
Робат
Не все так гладко в спартаковском королевстве! И 1 декабря возможно пригодится Мовсисян!Подождем вашу маму!(т.е. до начала зимы)
11:05
waleriy
Гнать его армянского еврея. Привыкли на халяву все получать. Когда надо было играть и приносить очки в копилку команды-он дурака валял.
10:45
msdan
близко не подпускать... продать к чертям
10:37