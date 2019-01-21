Мошенники присылали футболистам приглашения на просмотр в "Спартаке-2"

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что имя клуба было использовано мошенниками. Они предлагали футболистам пройти просмотр в "Спартаке-2".

- "Спартак" – знаменитый бренд. К сожалению, нередки случаи, когда им прикрываются недобросовестные люди, - говорится в заявлении клуба. - За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника "Спартака-2", где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.

ФК "Спартак-Москва" официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно, преследуют корыстные цели. Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях.

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