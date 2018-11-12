Молодежная команда "Краснодара" обыграла "Енисей"

В матче 14-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги "Краснодар" на выезде обыграл "Енисей" со счетом 2:0. "Краснодар" занимает седьмое место в молодежном первенстве, а "Енисей" – 14-е.
Молодежные команды
14-й тур
"Енисей" (Красноярск) – "Краснодар" – 0:2 (0:1)
Голы: Сперцян, 25 (0:1). Сабуа, 79 (0:2).
Судья: Родионов (Чехов).
12 ноября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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