Молодежка "Рубина" обыграла "Амкар", "Уфа" одолела "Урал"

"Амкар" на своем поле проиграл "Рубину" в матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. В другой встрече "Уфа" переиграла "Урал".

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Молодежные команды

30-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Рубин" (Казань) - 1:3 (0:1)

Голы: Макеев, 45 (0:1). Филиппов, 47 (1:1). Доронин, 62 (1:2). Николаев, 90+2 (1:3).

Судья: Галимов (Екатеринбург).

Пермь. Стадион "Звезда".

"Уфа" (Уфа) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:1 (1:0)

Голы: Кутлусурин, 20 - с пенальти (1:0). Журавлев, 63 (2:0). Валиахметов, 85 (2:1).

Судья: Пантелеев (Тула).

Уфа. Стадион "Нефтяник".