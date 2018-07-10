Мохаммади, выступавший на ЧМ-2018, вернулся в "Ахмат"

Защитник сборной Ирана Милад Мохаммади вернулся в расположение "Ахмата", который проводит сборы перед сезоном в Австрии, информирует ТАСС. На чемпионате мира он провел два матча - против сборных Испании и Португалии, оба раза выходя на замену.

Ранее защитник команды и сборной России Андрей Семенов сообщил, что присоединится к команде 17 июля. "Ахмат" в рамках сбора с 10 по 20 июля проведет три контрольных матча.