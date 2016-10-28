Мирча Луческу: "В 2008 году проскочила мысль, что, возможно, однажды я могу стать тренером "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что еще в 2008 году думал о том, что однажды может поработать с командой из Санкт-Петербурга. Этим летом 71-летний румын после 12 лет в "Шахтере" перебрался в российскую команду.

- У меня были давние связи с "Зенитом", - цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. - На важном этапе моего пребывания в "Шахтере" Анатолий Тимощук попросил меня отпустить его в "Зенит". На тот момент он был ведущим украинским футболистом в команде, капитаном, и я следил за его карьерой после перехода. Видел, как два года спустя "Зенит" выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В тот момент я понял, что это клуб с большим потенциалом и тягой к красивой игре. Тогда у меня проскочила мысль, что, возможно, однажды я могу стать тренером "Зенита". В этом году она осуществилось, и я этому очень рад.