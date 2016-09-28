18:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Ошибки судей стоили "Зениту" победы в матче с "Анжи"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что ошибки судей в матче 8-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:2) стоили его команде победы. "Зенит" вел по ходу матча со счетом 2:0, однако не смог удержать победу.

– Можно ли говорить, что игра с "Анжи"...

– (Перебивает.) Я отвечу в своем стиле: был чистый пенальти на Кокорине во втором тайме. Счет должен был стать 3:1, но вместо этого пошла атака соперника, и забил "Анжи". Вот мое объяснение. В моем понимании, на Кокорине был даже более явный пенальти, чем в том эпизоде, когда в своей штрафной сфолил Нету. Мы проиграли победную игру.

– Каких ошибок, которые команда допустила в Дагестане, следует избежать?

– То, о чем я сказал ребятам, останется между мной и ними. Мы детально проанализировали игру, указали футболистам на ошибки. Надеюсь, их больше не будет. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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baddy

Будулай заныл, надо же не в Питере судья не дал победить.

19:00

bvp

Он действительно всегда все валит на судей. Скоро будет даже смешно.

18:56

Вопреки

Совести у питерских НЕТ !!! А какие ошибки арбитров на глазах Министра спорта и хозяина адм. ресурсного клуба Миллера, они не заметили в матче с "Ростовом" после 0-2 на Петровском, а приняли левое удаление Гацкана и такой же омерзительный пеналь, как должное, все футбольное сообщество Страны видело !!! И главное, никакого комментария после матча главы судейского департамента или Президента РФС, ратующего только на словах за честный футбол. Еще и печатают подобную мерзость

18:56

vaysman

он либо истории не знает про ,,ЗЕНИТ,, или не хочет слышать как уже СНОВА в этом году бомжей тащат за уши. - МАТЧ С РОСТОВОМ.!!!

18:54

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