Мирча Луческу: "Ошибки судей стоили "Зениту" победы в матче с "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что ошибки судей в матче 8-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:2) стоили его команде победы. "Зенит" вел по ходу матча со счетом 2:0, однако не смог удержать победу.
– Можно ли говорить, что игра с "Анжи"...
– (Перебивает.) Я отвечу в своем стиле: был чистый пенальти на Кокорине во втором тайме. Счет должен был стать 3:1, но вместо этого пошла атака соперника, и забил "Анжи". Вот мое объяснение. В моем понимании, на Кокорине был даже более явный пенальти, чем в том эпизоде, когда в своей штрафной сфолил Нету. Мы проиграли победную игру.
– Каких ошибок, которые команда допустила в Дагестане, следует избежать?
– То, о чем я сказал ребятам, останется между мной и ними. Мы детально проанализировали игру, указали футболистам на ошибки. Надеюсь, их больше не будет. (Гоша ЧЕРНОВ)
baddy
Будулай заныл, надо же не в Питере судья не дал победить.
19:00
bvp
Он действительно всегда все валит на судей. Скоро будет даже смешно.
18:56
Вопреки
Совести у питерских НЕТ !!! А какие ошибки арбитров на глазах Министра спорта и хозяина адм. ресурсного клуба Миллера, они не заметили в матче с "Ростовом" после 0-2 на Петровском, а приняли левое удаление Гацкана и такой же омерзительный пеналь, как должное, все футбольное сообщество Страны видело !!! И главное, никакого комментария после матча главы судейского департамента или Президента РФС, ратующего только на словах за честный футбол. Еще и печатают подобную мерзость
18:56
vaysman
он либо истории не знает про ,,ЗЕНИТ,, или не хочет слышать как уже СНОВА в этом году бомжей тащат за уши. - МАТЧ С РОСТОВОМ.!!!
18:54