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18:32 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "Жалко, что не выиграли у "Ростова", мы заслуживали победы"

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Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что не хочет на эмоциях комментировать пенальти в ворота его команды в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2). Черногорский специалист сожалеет, что его команда не смогла одержать победу.

- Честно говоря, я не видел момента, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - Надо посмотреть повтор, чтобы не делать выводы на эмоциях.

- Как на команду повлияла пауза на игры сборных?

- Она пошла на пользу. Хорошо, что мы не играли сразу (на следующей неделе после поражения от "Амкара" со счетом 0:1. - Прим. "СЭ"). Жалко, что не выиграли, мы заслуживали победы.

- В команде образуется связка Альварес - Джорджевич (черногорский форвард забил оба мяча с передач испанского полузащитника. - Прим. "СЭ")?

- Дай бог, чтобы было так.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ferro5stone

Пенальти "чисто домашний". Если бы нас судили так же в прошлом туре с Амкаром Арсенал выиграл бы 3-1.

19:22

Rulen Bagdasys

Так-то...)))

18:43

shpasic

мдаааа... согласен с предыдущим оратором.

18:38

Rulen Bagdasys

Писаку, не Божовича... )

18:37

Rulen Bagdasys

Шо, опять??!! "Не выиграли Ростов"? Увольте его уже нахрен!

18:36