Миодраг Божович: "Жалко, что не выиграли у "Ростова", мы заслуживали победы"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что не хочет на эмоциях комментировать пенальти в ворота его команды в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2). Черногорский специалист сожалеет, что его команда не смогла одержать победу.

- Честно говоря, я не видел момента, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - Надо посмотреть повтор, чтобы не делать выводы на эмоциях.

- Как на команду повлияла пауза на игры сборных?

- Она пошла на пользу. Хорошо, что мы не играли сразу (на следующей неделе после поражения от "Амкара" со счетом 0:1. - Прим. "СЭ"). Жалко, что не выиграли, мы заслуживали победы.

- В команде образуется связка Альварес - Джорджевич (черногорский форвард забил оба мяча с передач испанского полузащитника. - Прим. "СЭ")?

- Дай бог, чтобы было так.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"