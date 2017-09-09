Миодраг Божович: "Жалко, что не выиграли у "Ростова", мы заслуживали победы"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что не хочет на эмоциях комментировать пенальти в ворота его команды в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2). Черногорский специалист сожалеет, что его команда не смогла одержать победу.
- Честно говоря, я не видел момента, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - Надо посмотреть повтор, чтобы не делать выводы на эмоциях.
- Как на команду повлияла пауза на игры сборных?
- Она пошла на пользу. Хорошо, что мы не играли сразу (на следующей неделе после поражения от "Амкара" со счетом 0:1. - Прим. "СЭ"). Жалко, что не выиграли, мы заслуживали победы.
- В команде образуется связка Альварес - Джорджевич (черногорский форвард забил оба мяча с передач испанского полузащитника. - Прим. "СЭ")?
- Дай бог, чтобы было так.
ferro5stone
Пенальти "чисто домашний". Если бы нас судили так же в прошлом туре с Амкаром Арсенал выиграл бы 3-1.
19:22
Rulen Bagdasys
Так-то...)))
18:43
shpasic
мдаааа... согласен с предыдущим оратором.
18:38
Rulen Bagdasys
Писаку, не Божовича... )
18:37
Rulen Bagdasys
Шо, опять??!! "Не выиграли Ростов"? Увольте его уже нахрен!
18:36