Миодраг Божович: "В этом году "Арсенал двинулся вперед. Мы заслуживаем шестое место"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 28-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) отметил, что его команде пришлось сложно в концовке, когда соперник выпустил высоких игроков.

- В концовке матча "Анжи" выпустил высоких игроков, стал играть длинными передачами и у нас возникли проблемы. Слава богу выдержали. Критика судей? Это эмоции от игры, судьи хорошо отработали встречу.



У "Анжи" была очень большая мотивация, ведь они хотели избежать стыковые матчи, они чувствовали, что им некуда деваться. Моменты все-таки лучше были у нас. Поблагодарил в раздевалке своих ребят. Когда будет разбор, тогда пообщаемся более подробно.



В этом году "Арсенал" двинулся вперед и выдает хорошие игры. Мы заслужили нынешнее место.

Турнирная таблица чемпионата России