"Арсенал" - "Анжи". Тула вырывает победу и выходит на шестое место

"Арсенал" победил "Анжи" в матче 28-го тура чемпионата России - 2:1. Туляки открыли счет в первом тайме, через 6 минут гости забили ответный мяч. Во втором тайме Стоппила Сунзу забил победный гол.

"Арсенал" временно вышел на шестое место в турнирной таблице. "Анжи" остался 14-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (1:1)

Голы: Берхамов, 16 (1:0). Хубулов, 22 (1:1). Сунзу, 62 - угловой (2:1).

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Чаушич, Джорджевич (Шевченко, 61), Берхамов, Кангва, Дзюба (Аджоев, 90+3).

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Армаш, Данченко, Тетрашвили, Антон, Поку (Лескано, 68), Хубулов (Маркелов, 86), Прудников (Будковский, 81).

Предупреждения: Самарджич, 59. Данченко, 73. Армаш, 86. Кангва, 88. Аджоев, 90+4.

Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).

28 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".

Турнирная таблица чемпионата России по футболу