"Арсенал" - "Анжи". Тула вырывает победу и выходит на шестое место

"Арсенал" победил "Анжи" в матче 28-го тура чемпионата России - 2:1. Туляки открыли счет в первом тайме, через 6 минут гости забили ответный мяч. Во втором тайме Стоппила Сунзу забил победный гол.
"Арсенал" временно вышел на шестое место в турнирной таблице. "Анжи" остался 14-м.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (1:1)
Голы: Берхамов, 16 (1:0). Хубулов, 22 (1:1). Сунзу, 62 - угловой (2:1).
"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Чаушич, Джорджевич (Шевченко, 61), Берхамов, Кангва, Дзюба (Аджоев, 90+3).
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Армаш, Данченко, Тетрашвили, Антон, Поку (Лескано, 68), Хубулов (Маркелов, 86), Прудников (Будковский, 81).
Предупреждения: Самарджич, 59. Данченко, 73. Армаш, 86. Кангва, 88. Аджоев, 90+4.
Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).
28 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".
igogohruhru
Дзюба уже забил свой гол Зениту. На этом сезон для него завершился.
22:13
Кубанский Туляк
Туляки радуют.думал,что не дождусь такой игры.....
21:42
bugr1969
До чего же деревянный Дзюба ... Это просто пи..ц . В какую сборную его брать с такой игрой ???? Бегает тупо как лось без мозгов , даже точный пас на 3 метра отдать не может из простой ситуации ))) А Арсенал с победой ! Молодцы !
21:38