Миодраг Божович: "Максимов физически не готов, но на трансфер "Арсенал" его не выставляет"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович объяснил, почему он перевел полузащитника Илью Максимова в дублирующий состав туляков. По словам специалиста, 31-летний футболист не готов к работе с первой командой.
– Илья оказался физически не готов. Но мы на него рассчитываем, – сказал Божович.
– У него лишний вес или какие причины перевода в дубль?
– Это информация не для прессы.
– Когда он сможет вернуться в основу? Неделя или месяц?
– Я этого не знаю.
– Вы рассматриваете вариант расторжения с ним контракта?
– Нет, это в наши планы не входит. (Андрей СИЗЯКИН)
"Арсенал" перевел Максимова в дубль //
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