Миодраг Божович: "Максимов физически не готов, но на трансфер "Арсенал" его не выставляет"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович объяснил, почему он перевел полузащитника Илью Максимова в дублирующий состав туляков. По словам специалиста, 31-летний футболист не готов к работе с первой командой.

– Илья оказался физически не готов. Но мы на него рассчитываем, – сказал Божович.

– У него лишний вес или какие причины перевода в дубль?

– Это информация не для прессы.

– Когда он сможет вернуться в основу? Неделя или месяц?

– Я этого не знаю.

– Вы рассматриваете вариант расторжения с ним контракта?

– Нет, это в наши планы не входит. (Андрей СИЗЯКИН)

"Арсенал" перевел Максимова в дубль //

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