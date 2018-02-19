"Арсенал" перевел Максимова в дубль

Полузащитник Илья Максимов будет выступать за дублирующий состав "Арсенала", сообщает официальный Твиттер клуба. 31-летний футболист переведен во вторую команду по решению тренерского штаба.

В этом сезоне чемпионата России Максимов провел 10 матчей, в которых забил один мяч. За тульский клуб он играет с 2016 года, в РФПЛ на его счету 25 игр в футболке клуба и два гола.