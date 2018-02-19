Дмитрий Балашов: "Максимов вернется в первую команду "Арсенала", как наберет кондиции"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" решение о переводе Ильи Максимова в дублирующий состав.

– Максимов по решению тренерского штаба переведен в молодежную команду в связи с утратой спортивной формы, – заявил Балашов. – Безусловно, Илья – очень ценный и важный игрок для нас. Мы очень рассчитываем на его возвращение в первую команду после того, как наберет кондиции.

Сегодня "Арсенал" сообщил о переводе 31-летнего хавбека в дубль в официальном твиттере тульского клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ)