Миодраг Божович: "Дзюба сыграл очень хорошо. Видно, что он прибавляет"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович после ничьи с "Кайратом" сообщил, что он доволен футболом своей команды, передает из Белека корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также черногорский специалист высоко оценил действия новичка Артема Дзюбы и звездного нападающего соперников Андрея Аршавина.

– Матч против "Кайрата" получился хорошим, несмотря на счет 0:0, - сказал Божович. - Голевые моменты возникали как у нас, так и соперника. В первом тайме два-три шанса создали именно мы, но, к сожалению, не использовали их. А так бы игра могла пойти по-другому. Потом несколько опасных атак придумал уже "Кайрат". Считаю, что футбол прошел на хороших скоростях для данного этапа подготовки.

– Как вам игра Дзюбы?

– Очень хорошо! Он имел один прекрасный момент. Не забил, но видно, что Артем прибавляет.

– Есть новые подробности повреждения Новосельцева, который утром не смог закончить матч с сербским "Динамо"?

– Иван почувствовал спазм в задней поверхности бедра. Но думаю, все будет хорошо.

– Во втором тайме против вашей команды вышел Андрей Аршавин. Впечатлил?

– У него нет такого движения, как раньше, но мастерство с годами не пропадает. И видно, что у Аршавина прекрасная техника, он по-прежнему умеет здорово обострить. Вышел сегодня на поле – и первыми же двумя касаниями придумал опасные атаки.