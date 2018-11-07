Министерство спорта РФ работает над поиском выхода из финансовых проблем "Анжи" и "Амкара"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что ведется работа по поиску вариантов решения проблемных финансовых ситуаций, в которых оказались "Анжи" и "Амкар". По его мнению, такие сложности у футбольных клубов настораживают.

– Это является предметом нашего внимания вместе с Российским футбольным союзом, экономика клубов – очень непростой вопрос, поэтому надеемся на то, что найдем какой-то вариант или решение для клуба с большой историей, – цитирует ТАСС Колобкова. – Например, "Анжи" для Дагестана является системообразующим клубом, "Амкар" – [клуб] с историей, будем думать, что с этим делать. Но это не только социальный, но и коммерческий проект, поэтому менеджменту клуба нужно думать все-таки о финансовой составляющей. Если они не могут содержать клуб в высшей лиге, ФНЛ [Футбольная национальная лига] есть...

Конечно, нужно рассчитывать свои силы, рассчитывать свои бюджеты при покупке игроков, при реализации хозяйственной деятельности. Есть разные примеры, есть примеры финансово успешных клубов, экономически успешных.