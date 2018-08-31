Миланов может оказаться в Венгрии ради игры в Лиге Европы

Как стало известно "СЭ", экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил предложение от венгерского клуба "МОЛ Види". 26-летний игрок сборной Болгарии всерьез рассматривает эту предложение, по которому он будет получать 480 тысяч евро в год. Вариант с "МОЛ Види" нравится Миланову, потому что клуб, который идет на 5-м месте в чемпионате Венгрии, будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее мы сообщали, что Миланов может оказаться в "Крыльях Советов", где хавбеку предлагают годовой оклад в размере 600 тысяч евро. Помимо этого, на него претендовал один из клубов бундеслиги, но Георгия не устроили финансовые условия.

Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год, покинув армейцев этим летом после завершения срока контракта. (Игорь НОВИКОВ)

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