Михаил Вилков: "Нельзя говорить, что "Зенит" - "Спартак" - расстрельный матч"

Арбитр матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1) Михаил Вилков в эфире программы "Свисток" отметил, что эту встречу нельзя называть расстрельной для судей. Вилков отметил, что допустить ошибку можно и в матче за выживание в чемпионате.

– Для нас каждая игра расстрельная, неважно какая вывеска, – сказал Вилков. – Можно сгореть в матче за выживание, а потом хорошо отсудить игру серьезных клубов. Нельзя говорить, что встреча "Зенита" и "Спартака" – расстрельный матч. У него могут быть и другие вывески.