Михаил Вилков: "Нельзя говорить, что "Зенит" - "Спартак" - расстрельный матч"

Арбитр матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1) Михаил Вилков в эфире программы "Свисток" отметил, что эту встречу нельзя называть расстрельной для судей. Вилков отметил, что допустить ошибку можно и в матче за выживание в чемпионате.
– Для нас каждая игра расстрельная, неважно какая вывеска, – сказал Вилков. – Можно сгореть в матче за выживание, а потом хорошо отсудить игру серьезных клубов. Нельзя говорить, что встреча "Зенита" и "Спартака" – расстрельный матч. У него могут быть и другие вывески.
SSergey
В целом нормально отсудил, старался не поддаваться на симуляции питерских, но все таки в нескольких моментах купился. Вот и Глушакову карточку придумал.
23:41 7 августа
Millwall82
Опять спартачи развонялись, ну чем вам Вилков не устроил? Не назначал еще десять таких левых пеналей, или то что пожалел хамство игроков Спартака?
22:00 7 августа
FePaSe
Особенно, если тебе заплатили левое "бабло" и сказали, что тебе за это ничего не будет. Конечно матч расстрельным не будет. Воняющие газом деньги из Питера выше собственной карьеры.
21:38 7 августа