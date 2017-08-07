21:03 7 августа | Футбол — РФПЛ

Михаил Вилков: "Нельзя говорить, что "Зенит" - "Спартак" - расстрельный матч"

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Арбитр матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1) Михаил Вилков в эфире программы "Свисток" отметил, что эту встречу нельзя называть расстрельной для судей. Вилков отметил, что допустить ошибку можно и в матче за выживание в чемпионате.

– Для нас каждая игра расстрельная, неважно какая вывеска, – сказал Вилков. – Можно сгореть в матче за выживание, а потом хорошо отсудить игру серьезных клубов. Нельзя говорить, что встреча "Зенита" и "Спартака" – расстрельный матч. У него могут быть и другие вывески.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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SSergey

В целом нормально отсудил, старался не поддаваться на симуляции питерских, но все таки в нескольких моментах купился. Вот и Глушакову карточку придумал.

23:41 7 августа

Millwall82

Опять спартачи развонялись, ну чем вам Вилков не устроил? Не назначал еще десять таких левых пеналей, или то что пожалел хамство игроков Спартака?

22:00 7 августа

FePaSe

Особенно, если тебе заплатили левое "бабло" и сказали, что тебе за это ничего не будет. Конечно матч расстрельным не будет. Воняющие газом деньги из Питера выше собственной карьеры.

21:38 7 августа